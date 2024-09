Pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie

Sytuacja pod kontrolą

Podobne stanowisko zaprezentował wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Raporty meteorologiczne (…) i gotowość zbiorników wodnych do przyjęcia kolejnych litrów wody jest uspokajająca na tyle, że wydaje się, że to najtrudniejsze dla Krakowa, co się mogło wydarzyć, miało miejsce wczoraj – były to lokalne podtopienia – zaznaczył. – Wydaje się, że dla Krakowa sytuacja jest stabilna – dodał szef MON.