Pogodowy armagedon w Niemczech. Dwa tysiące osób ewakuowanych

Dla całego wybrzeża Morza Bałtyckiego obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem. We Flensburgu odnotowano niewidziany od stulecia poziom wody stulecia. Około północy poziom wody w mieście wzrósł do 2,27 m powyżej średniego poziomu wody, - podała rzeczniczka Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej (BSH) w Rostocku. - Ostatni raz taka powódź była tam w 1904 r. - powiedziała Ines Perlet-Markus z BSH. Wtedy było to 2,23 metra