Pogodowa anomalia. Ostatni taki weekend w roku

- Śniegu nie będzie - przyznaje, po czym zaznacza, że opad atmosferyczny nie jest wykluczony. - Może to być deszcz. Jeden z modeli pokazuje, że w poniedziałek 30.10 nad Polskę dotrze układ wysokiego ciśnienia, który przyniesie ochłodzenie i deszcz. Ten sam model pokazuje jednak, że do 1.11 front ten opuści już Polskę, co poskutkuje słoneczną aurą i temperaturą powyżej 11 st. C. Mniej optymistyczny wariant zakłada, że front ten będzie nam jeszcze towarzyszyć w Święto Zmarłych i temperatura wyniesie w granicach 5-11 st. C - podsumowuje Grzegorz Walijewski.