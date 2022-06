Pogodowe piekło. Burzowy szkwał, alert IMGW i afrykański żar

We wtorek po południu w pasie od Gdańska i Olsztyna po Katowice i Kraków opady deszczu będą intensywne do 10-20 l wody/m2, a podczas burz nawet do 30 litrów. Dodatkowo gwałtownym burzom towarzyszył będzie szkwał burzowy (silny porywisty wiatr) do 70-90 km/h, a lokalnie może nawet sypnąć gradem.