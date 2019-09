Pogoda zwiastuje zimę. Tatry pokryły się pierwszą warstwą śniegu. TOPR ostrzega przed oblodzeniem

W najwyższych rejonach Tatr spadł pierwszy śnieg. Zdjęcie ośnieżonych Rysów umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych TOPR. Ratownicy ostrzegają, że na szlakach mogą występować oblodzenia. Pogoda w górach przyniesie w najbliższych dniach niskie temperatury i pogodne niebo.

Pogoda w Tatrach zachęci do wędrówek

Pogoda w Tatrach w najbliższych dniach będzie rozpieszczać miłośników górskich wędrówek. Do piątku prognozowana jest słoneczna aura i wysokie temperatury w niższych partiach Tatr. W rejonie Morskiego Oka, Doliny Kościeliska i Doliny Chochołowskiej termometry będą wskazywały od 16 do 20 st. C. TPN informuje, że niewielki deszcz może się tu pojawić jedynie w czwartek.

Zdecydowanie chłodniej będzie w wyższych partiach gór. Na Kasprowym Wierchu termometry odnotują w najbliższych dniach od 4 do 10 st. C, a w niedzielę będzie to jedynie 1-2 st. C. Opady deszczu pojawią się w piątek wieczorem i w sobotę. Bardzo podobne warunki będą panowały również na Mnichu, Kościelcu i Rysach.