Pogoda zetrze uśmiech z twarzy Polaków. IMGW: Zacznie się w niedzielę

- Nastąpi chłodny tydzień. Od 15 do 21 października będzie się utrzymać niższa temperatura, od 1 do 9 stopni Celsjusza. Nocą trzeba się liczyć z występowaniem mrozu, nawet do minus 4 stopni - mówi Radosław Droździoł z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych w Centrum Modelowania Metereologicznego IMGW.