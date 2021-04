Pogoda zaskoczy nas w majówkę? Synoptyk IMGW o prognozach

Majówka zbliża się wielkimi krokami - jakiej pogody możemy się spodziewać podczas przedłużonego weekendu? - Według najnowszych tendencji wygląda na to, że w połowie przyszłego tygodnia się ociepli po to, aby w okolicach weekendu majowego ponownie się ochłodzić i takie ochłodzenie mogłoby z nami pozostać - mówił w programie "Newsroom" WP Jakub Gawron. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwrócił uwagę, że do majowego weekendu pozostało trochę czasu, w związku z tym "prognozy pogody przygotowane na ten okres obarczone są błędem". - Najnowsze prognozy będą bliżej weekendu i one albo potwierdzą te tendencje, albo, ku uciesze wszystkich, pogoda nas zaskoczy i zrobi się cieplej - dodał meteorolog z IMGW.

