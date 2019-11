Pogoda zaskoczy kierowców? Pierwszy śnieg już tej nocy. Jaka będzie tegoroczna zima?

Pogoda zwiastuje nieuchronne nadejście zimy. Synoptycy prognozują, że już najbliższej nocy w niektórych częściach kraju spadnie pierwszy śnieg. Prognozy dotyczą nie tylko obszarów górskich.

Zima 30-lecia to bajka? Pogoda może zaskoczyć na dwa sposoby

- Wszystkie tytuły o zimie trzydziestolecia są niepoprawne. Jedyne co napisaliśmy to to, że istnieje 65 proc. szans, że styczeń i luty 2020 będą chłodniejsze niż średnia z 30 lat. Od tego sformułowania jest bardzo daleko do zimy trzydziestolecia – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Mark Saunders z wydziału fizyki atmosfery University College London, autor raportu, na podstawie którego narosły plotki o zimie 30-lecia.