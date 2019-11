Pogoda. Kapryśni Elvis i Detlef podzielą Polskę. Chłodno na zachodzie, ciepło na wschodzie

Choć w Tatrach spadł śnieg, to zimy na horyzoncie nie widać. W tym tygodniu pogodą w kraju rządzić będą dwa niże: Elvis i Detlef. Przyniosą one kapryśną aurę, która od wtorku da się we znaki zwłaszcza mieszkańcom zachodniej Polski. Na wschodzie kraju będzie ciepło, prawie wiosennie. Chłodniej będzie na zachodzie. Od piątku znów się rozpogodzi.

Dwa niże: Elvis i Detlef podzielą Polskę (WXCHARTS.COM)

W poniedziałek na przeważającym obszarze Polski pogodę kształtował będzie pogodny wyż o nazwie Paloma, którego centrum znad Czech "wędrując” przez Słowację, pod koniec dnia dotrze nad Ukrainę. Niestety, jak prognozują synoptycy biura prognoz Cumulus, już w nocy z poniedziałku na wtorek nastąpi przebudowa pola barycznego, w wyniku której "pogodna” Paloma pożegna nas i odsunie się nad Rosję.

Pogoda. Rządzić będzie Elvis i Detlef

Obszar Polski dostanie się pod wpływ dwóch oddzielnych ośrodków niżowych - pierwszego znad północno-zachodniej i zachodniej Europy o nawie Elvis i drugiego znad południowej części kontynentu o nazwie Detlef. Oba te niże pod koniec tygodnia "zewrą szyki”, połączą się i oddalając się od nas przemieszczą się nad Skandynawię. Oczywiście, obu ośrodkom niżowym towarzyszyć będą fronty atmosferyczne, które od czasu do czasu zahaczając o obszar Polski do czwartku włącznie przyniosą nam zmienną aurę z przelotnymi opadami deszczu.

W ciągu tych kilku dni (od wtorku do czwartku) zdecydowanie więcej chmur i opadów pojawiać będzie się na północy i na zachodzie kraju, natomiast więcej pogodnego nieba zadowoli mieszkańców wschodniej Polski.

Pogoda. Trochę deszczu, a potem słońce i silny wiatr

Na ogół opady deszczu nie powinny być zbyt intensywne, bo wysokość opadu nie powinna przekroczyć 5-10 mm w ciągu 12 godzin. Jedynie w środę na Warmii i północy Mazowsza, a w czwartek w Pomorskiem popada dość mocno i tam w ciągu dnia spadnie do 15-20 l/m2.

Od piątku, kiedy "zwarte” niże odsuną się nad Skandynawię dostaniemy się pod wpływ wyżu znad Rosji, zatem pogoda poprawi się i do niedzieli włącznie chwil ze słońcem nie będzie nam brakować. Uważajmy jednak, bo w związku ze wzrostem gradientu barycznego zrobi się wietrznie. W piątek i w sobotę wiatr w porywach może osiągać prędkość do 50-60 km/h. Pogoda. Znów cieplej na wschodzie

Poniedziałek jeszcze chłodny z temperaturą od 7 stopni na północy do 9-10 na południu. Natomiast od wtorku do czwartku nad obszarem Polski pojawi się dość znaczny kontrast temperatury pomiędzy zachodnią, a wschodnią Polską. Na zachodzie będzie dość chłodno i temperatura wahać będzie się od 6 do 8 stopni, natomiast na wschodzie będzie znacznie cieplej, bo przysłowiowy "słupek rtęci” dobijał będzie 13-16 kreski.

Dopiero od piątku południowe, śródziemnomorskie ciepło rozleje się na obszar całego kraju i do niedzieli włącznie termometry wskażą od 10-13 stopni na zachodzie do 15-17 na wschodzie i południu. Również ciepłe zapowiadają się noce, stąd wszystkie poranki bez przymrozków z temperaturą na "zdecydowanym plusie”.

Pogoda. To będzie ostatni ciepły weekend?

Niestety, w przyszłym tygodniu zapowiada się pogoda w przysłowiową kratkę, czyli dni pogodne i w miarę słoneczne przeplatać się będą z dniami, podczas których będzie się chmurzyć i popada deszcz. Podczas następnego weekendu (23-24 listopada) temperatura mocno spadnie, więc nie wyklucza się, że na północy kraju mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Do połowy tygodnia będzie jeszcze ciepło: z temperaturą od 6 st. C na północy do 12 st. C na południu, ale już w drugiej połowie tygodnia z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Podczas weekendu termometry wskażą od (+1) - (+3) stopni na północny do (+5) - (+10) na południu.

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska

