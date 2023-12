Pogoda zaskakuje. IMGW pokazało mapy

Mimo że na Lubelszczyźnie najwyraźniej widać spadek pokrywy śnieżnej, nadal jest ona jedną z największych w Polsce - jej średnia grubość wynosi od 16 do 25 cm. Wciąż najwięcej śniegu utrzymuje się na Śnieżce - według danych IMGW jest to 88 cm. Sporo białej pokrywy leży na południu kraju - od kilkunastu do nawet 31 cm. Mapa jednak pokazuje, że biało jest w całym kraju, choć w wielu miejscach grubość pokrywy śnieżnej wynosi od 5 do 9 cm.