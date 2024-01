Pogoda zabija. Spustoszenie na Wyspach

50-letni mężczyzna zginął w wyniku przygniecenia przez drzewo, które spadło na jego samochód - podaje brytyjski dziennik "The Guardian". Do tragicznego zdarzenia doszło w hrabstwie Gloucestershire na drodze między Tetbury i Cirencester we wtorek po południu. Wiatr osiągnął tam prędkość ponad 140 km/h. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, w tym pogotowie lotnicze. 50-latka nie udało się uratować.