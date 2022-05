Pogoda. Wyż znad Rosji mocno zaskoczy. Tym razem nie zwiastuje słonecznego nieba

Pogoda. Ulewy, burze, silny wiatr

Od czwartku do niedzieli popołudniowe opady przelotnego deszczu będą nieco intensywniejsze (zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju), gdzie w kolejnych dniach może spaść od 5 do 10 l wody/m2. Z tym, że w czwartek na południowym zachodzie może spaść nawet do 15 litrów. Dodatkowo pojawiać będą się popołudniowe burze, którym towarzyszył będzie krótkotrwały, ale intensywniejszy deszcz i silniejszy wiatr, który w porywach dochodził będzie do 50-70 km/h