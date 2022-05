Pogoda zaszaleje. Za chwilę upały ponad 30 stopni. IMGW ostrzega

W piątek nad Polską będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na wybrzeżu na ogół małe. Z wyjątkiem północno-zachodniej Polski, przewidywane są przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić burze z gradem. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 12 st. C na wybrzeżu, około 19 st. C na przeważającym obszarze kraju do 21 st. C na południowym wschodzie.