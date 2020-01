Pogoda w sylwestra. Front może popsuć zabawę. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda kapryśnie pożegna 2019 rok. Front z deszczem oraz śniegiem przechodzi nad Polską i wieczorem dotrze do naszych południowych granic. W zachodniej części kraju nie powinno już padać, ale noc sylwestrowa będzie bardzo wietrzna we wszystkich regionach. IMGW wydał ostrzeżenia.

W ostatni dzień roku termometry pokażą 1-3 st. C na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 4-6 st. C w pozostałym regionach. Najcieplej będzie nad samym morzem, bo 7 st. C. Pamiętajmy, że temperaturę odczuwalną obniżać będzie silny wiatr.