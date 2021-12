Pogoda w święta. Najnowsza prognoza IMGW

Czy tegoroczne święta będą mroźne i śnieżne? - Przed świętami nad Polską znajdzie cieplejsze powietrze, co oznacza odwilż. W święta nadejdzie ochłodzenie, które będzie szczególnie odczuwalne we wschodniej i południowej części Polski. W nocy termometry mogą wskazywać na południu do -10 st. C, a na północnym wschodzie nawet -15 st. C czy -18 st. C - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodał, że na pozostałym obszarze kraju w świąteczne noce temperatury spadną do -1 st. C, a w dzień będzie "na plusie". - To oznacza, że spodziewajmy się raczej opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem - wyjaśnił gość Agnieszki Kopacz. - Święta nie będą więc raczej "białe" - podsumował Walijewski.