Pogoda. W środę pogodnie, ale od zachodu wkroczy deszczowy front

Najchłodniej dzień zapowiada się w pasie od Podlasia i wschodniego Mazowsza, po Lubelszczyznę. W tych regionach prognozujemy maksymalnie ok. 13-14 st. C. W głębi kraju termometry wskażą ok. 15-17 st. C. Do najcieplejszych regionów należeć będzie Śląsk i Małopolska, gdzie spodziewamy się ok. 18-20 st. C. Wyłączając krańce południowe, wszędzie powieje chwilami dość silny wiatr z południowego wschodu. W porywach jego prędkość może dochodzić do ok. 40-50 km/h.