Pogoda w Polsce gwałtownie się pogorszyła. Opady śniegu, burze, ulewne deszcze, a nawet trąby powietrzne

Wydany rzez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek alert pogodowy I stopnia obowiązuje również we wtorek. Instytut ostrzega przed opadami śniegu, przymrozkami i trudnymi warunkami atmosferycznymi w północno-wschodniej części kraju, województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim aż po woj. mazowieckie. W innych rejonach Polski ostrzeżenie dotyczy woj. dolnośląskiego i Podhala w woj. śląskim i małopolskim.

Pogoda w Polsce się gwałtownie pogorszyła. Trwa usuwanie skutków załamania w poniedziałek

W poniedziałek najtrudniejsza sytuacja panowała w woj. dolnośląskim i łódzkim. We Wrocławiu i jego okolicach strażacy do późnych godzin wieczornych, a następnie jeszcze w nocy, walczyli ze skutkami ulewnego deszczu. W sumie interweniowali kilkanaście razy. W miejscowości Żerniki Wrocławskie na drogę spadło powalone przez wichurę drzewo, a w Bielanach Wrocławskich nieprzejezdna była zalana wodą droga krajowa nr 35, gdzie w dziurę w podmytej jezdni wpadł samochód. W Strzelinie, również w woj. dolnośląskim, doszło do lokalnej powodzi.