Pogoda w Polsce. Burze i gwałtowne ulewy nie pomogły w walce z suszą

Pogoda w Polsce. Nadal susza

Nasuwa się więc pytanie co z tegoroczną suszą, która miała doskwierać w trakcie wiosny i lata? Nie we wszystkich regionach opady występują w tak dużych ilościach. Bardzo duży deficyt opadów panuje cały czas w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez lubuskie i zachodnią część wielkopolskiego. Tutaj sumy opadów za czerwiec miejscami nie osiągnęły pułapu 30 mm, zaś mała liczba opadów miała miejsce w tych regionach także w maju, a w kwietniu te regiony wręcz całkowicie były pozbawione deszczu.

Z tego też powodu najnowsze dane IMGW jasno wskazują, że w obszarze oznaczonym literą C istnieje bardzo duży problem wilgotności gleb w warstwie od 0 do 7 cm oraz od 7 do 28 cm. Najgorsza sytuacja panuje w województwie lubuskim, gdzie wilgotność gleb rozkłada się w przedziale 20-35 %. Jest to strefa korzenienia się wielu gatunków roślin, które w środowisku mocno wysuszonych gleb i małej ilości deszczu mają problem ze wzrostem i są dużo mniej odporne na choroby.