Pogoda w niedzielę może zaskoczyć. Synoptyk IMGW zapowiada

Zmiana pogody w niedzielę oznacza też spadek temperatury. Na szczęście, nie będzie on drastyczny. 12 września najchłodniej będzie nad morzem i w dolinach gór, gdzie słupki rtęci wskażą maksymalnie 20 st. C. Cieplej będzie na zachodnich krańcach Polski, gdzie temperatura maksymalnie osiągnie 22 st. C., a w centrum oraz na wschodzie i południu kraju termometry pokażą nawet 24-25 st. C.