Pogoda w Europie: Mediolan sparaliżowany. Włochy nie mają wytchnienia

To był trudny tydzień dla Włoch. Południe kraju trawią pożary, podczas gdy na północy przez kilka dni szalały potężne burze. Agencja AP udostępniła nagrania włoskich służb, które pokazały, co działo się na przełomie ostatnich dni w stolicy Lombardii, Mediolanie. Obfite opady deszczu, ogromny grad, a także silny wiatr, sprawiły, że w rejonie Mediolanu trzy osoby zostały ranne, gdy na ich samochody przewróciły się drzewa. Na północy kraju w wielu miejscach doszło również do paraliżu w ruchu kolejowym i szkód w infrastrukturze drogowej. Włoskie media donosiły również o śmierci młodego skauta, który został uderzony przez drzewo podczas obozu. Sytuacja uspokoiła się w czwartek, jednak włoscy synoptycy przewidują, że kolejne burze znów nawiedzą Lombardię, z kolei na Sycylii dalej odmotywane są rekordowe temperatury, powodujące pożary.

