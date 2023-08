Pogoda w Europie. Francja zwołała sztab kryzysowy. Nadciąga katastrofa

Według danych Public Health France że w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże podczas trwających od 17 do 26 lipca upałów doszło do co najmniej 30 przedwczesnych zgonów. Z kolei zeszłoroczne fale upałów w Europie doprowadziły do ponad 61 000 przedwczesnych zgonów, w tym 4807 we Francji.