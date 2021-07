Pogoda w czwartek. Piękny dzień popsują burze. IMGW wydał ostrzeżenia

Prognoza pogody na piątek i weekend. Meteorolodzy przewidują burze

Pogoda w piątek również zapowiada się przyjemnie. Jednak jak podaje IMGW, na południowym wschodzie Polski mogą wystąpić się burze. Termometry, w zależności od regionu kraju wskazywać będą od 23 st. C na zachodzie, do 27 st. C na wschodzie i ok. 28 st. C. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie mogą pojawić się burze. Z kolei w weekend meteorolodzy spodziewają się powrotu opadów deszczu i burz.