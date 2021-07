Pogoda w czwartek. 35 stopni, trąby powietrzne i nawałnice

Pogoda w czwartek przyniesie ze sobą prawdziwy przełom. Przed nami "kulminacja niebezpiecznych zjawisk" - ostrzega synoptyk z IMGW. Przypadnie ona głównie na godziny wieczorne, w ciągu dnia z kolei możemy spodziewać się upału nawet do 35 st. C. Wieczorem natomiast prognozowane są burze z gradem, ulewy, gwałtowne nawałnice, a nawet - trąby powietrzne. - To będzie bardzo intensywne 36 godzin - alarmuje ekspert.