Pogoda. Upał wrócił do Polski w towarzystwie burz

W środę mieszkańcy województw zachodnich oraz pomorza mogą spodziewać się temperatur sięgających od 22 do 26 stopni Celsjusza. W tych regionach pojawi się również zachmurzenie umiarkowane i duże. Chmury przyniosą przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju wytworzą się również komórki burzowe. Synoptycy prognozują, że w czasie burz spaść może od 20 do 50 mm wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach wiać może z prędkością do 100 km/h.