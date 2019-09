Pogoda. To już koniec ciepłej jesieni? Wiemy, kiedy przyjdzie ochłodzenie

Pogoda w nadchodzącym tygodniu zmieni się diametralnie. Będzie pochmurno i deszczowo, a w poniedziałek możemy się spodziewać jesiennej wichury.

Pojawi się rano na zachodzie i południu kraju, by następnie obejmować coraz większy obszar Polski. Największe porywy pojawią się na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Miejscami może wiać z prędkością 100 k/h. Nieco słabszy wiatr, w porywach do 90 km/h, spodziewany jest na zachodzie oraz na Warmii i Mazurach. Wysoko w Tatrach wiatr może osiągać w porywach nawet do 140 km/h.