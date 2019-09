Ekologiczna bomba na dnie Bałtyku. Posłowie alarmują resort gospodarki morskiej

Nie milkną obawy, że znajdujący się na dnie Bałtyku niemiecki tankowiec Franken może poprzez wyciek paliwa w każdej chwili spowodować katastrofę ekologiczną. Ministerstwo gospodarki wodnej z jednej strony uspokaja, że nie ma zagrożenia. Ale z drugiej przyznaje, że problemem są środki na przeprowadzenie podwodnej operacji.

O wraku zrobiło się głośno kilka lat temu. Po ekspedycji badawczej, która weryfikowała stan wraku okazało się, że z każdym dniem przez słoną wodę degradacji ulega konstrukcja okrętu. Szacuje się, że z każdym rokiem korozja pochłania warstwę stali. Po ponad 70 latach od zatopienia okrętu daje to około 7 mm. Konstrukcja, mająca od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów staje się zatem coraz słabsza, a szczelne do tej pory zbiorniki mogą w każdej chwili uwolnić zgromadzone paliwo.