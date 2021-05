Pogoda szaleje. Gwałtowna zmiana. Uderzą groźne burze. Temperatura ostro spadnie

Synoptycy ostrzegają przed burzami. Jak prognozują na swojej stronie Łowcy Burz, najszybciej będą się one rozwijać w strefach pogórza i gór. Tam pierwsze burze mogą się pojawić już koło południa. Miejscami mogą przynieść opady deszczu do 20-25 mm oraz wiatr do 75 km/h. Miejscami spadnie także grad o średnicy do 1- 2 cm. Wieczorem nasilenie burz skoncentruje się w okolicach Wrocławia.