Upalna pogoda w Polsce. Dotarł pył saharyjski

W końcu mamy wiosenną słoneczną pogodę . Wszystko za sprawą ciepłego powietrza, które napłynęło do Polski znad północnej Afryki - informuje serwis fanipogodyp.pl.

W związku z tym pogoda w poniedziałek i wtorek przyniesie nie tylko wysokie temperatury - ponad 20 stopni C w całym kraju (w niektórych miejscach termometry pokażą nawet ok. 25-30 stopni C), ale także dużo słońca.