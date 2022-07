Pogoda. Realny powrót upałów. Padła data

Pogoda. Od piątku chłodniej i temperatura z okolic 20 stopni

W czwartek Polska będzie jeszcze podzielona temperaturowo, bo nad pas środkowy i południowy wyż atlantycki pompował będzie ciepłe powietrze atlantyckie, a nad północną Polskę niż fiński sprowadzał będzie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Zatem w czwartek odnotujemy od 19-121 na północy przez okolice 25 w pasie środkowym do 27-29 na południu. Niestety, od piątku, kiedy wyż atlantycki nasunie się na Wyspy Brytyjskie i kraje Beneluksu, to we współpracy z niżem fińsko-rosyjskim z północnego zachodu zaczną ściągać do nas chłodne powietrze polarno-morskie znad północnego Atlantyku. Stąd od piątku temperatura spadnie i oscylować będzie w okolicach 20 kreski wahając się do 17-18 na północnym wschodzie do 22-24 na zachodzie.