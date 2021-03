Pogoda prosto z IMGW. Wiosna? Jaka wiosna? Uwaga! Zmiana prognozy

Nadchodzący weekend zaskoczy nas zmianą w prognozie pogody. - W sobotę na pewno pogoda będzie lepsza. Będzie sporo słońca, ale niestety będzie chłodno, bo napływa do nas arktyczne powietrze i maksymalne wartości to do 4 stopni Celsjusza maksymalnie na zachodzie. W całym kraju od 1 do 2 stopni Celsjusza, także dosyć chłodno - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski. Synoptyk IMGW ujawnił też, że niedziela szykuje się dosyć chłodna, choć jest pewien pozytyw. - Tuż za zimnym frontem od zachodu idzie cieplejsze powietrze, co prawda bardzo powoli, ale nadchodzi. Wówczas na północy kraju będzie 7 stopni, w pozostałej części kraju trzeba nastawić się na 3 stopnie Celsjusza - dodał Walijewski.

