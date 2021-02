Pogoda. Prognoza z IMGW na 3 dni. Czy to już "zima stulecia"?

Zimowa pogoda na dobre powróciła do Polski. Słychać nawet, że to "zima stulecia". W całym kraju od niedzieli obserwujemy intensywne opady śniegu. Czy w kolejnych dniach pogoda ulegnie zmianie? Mamy odpowiedź prosto z IMGW. - W ciągu trzech najbliższych dni mróz będzie trzymał. Możemy się spodziewać w ciągu nocy temperatury minimalnej dochodzącej do -18 st. C w północno-wschodniej części kraju i kotlinach sudeckich. Na pozostałym obszarze kraju temperatury rzędu -10 st. C - tłumaczył w programie WP "Newsroom" prof. Mirosław Miętus z IMGW. Ekspert podkreślił, że w najbliższych dniach będzie padał śnieg. - Te opady będą zróżnicowane na całym obszarze kraju - zaznaczył, dodając, że zmiana pogody może nadejść od piątku.

Rozwiń