Pogoda na majówkę 2022. Historia lubi się powtarzać. To źle wróży

Pogoda na majówkę. Jak to bywało w przeszłości?

Analizując dane synoptyczne z ostatniego dwudziestolecia, widać wyraźnie, że weekend majowy w Polsce przebiega zazwyczaj w towarzystwie bardzo przeciętnej pogody. Temperatury na ogół wahają się w zakresie ok. 17/23st. C, do tego od czasu do czasu pada i grzmi. W ostatnich kilku latach raczej nie mamy szczęścia do pogody podczas "majówki". Przykładem niech będzie ubiegły rok, kiedy to nawet na nizinach spadł śnieg. Bardzo podobnie było w 2011 i 2007 roku.