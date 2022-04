Pogoda w Polsce. Uwaga na burze. To będzie groźny koniec kwietnia

Pogoda. Temperatura wzrośnie

Usytuowanie niżu nad Polską, a następnie nad zachodnią Ukrainą sprawi, że początkowo z południa, a następnie z południowego wschodu szerokim strumieniem wlewać się do nas będzie ciepłe powietrze śródziemnomorskie, a następnie czarnomorskie. Stąd w pierwszej połowie przyszłego tygodnia przy napływie śródziemnomorskiego ciepła w całym kraju notować będziemy od 15 na wschodzie do 18 stopni na zachodzie. Natomiast w drugiej połowie tygodnia, kiedy cyrkulacja zmieni się na czarnomorską, to temperatura podskoczy jeszcze o kilka kresek (głównie na wschodzie) i już w całym kraju oscylować będzie w okolicach 20 stopni.