Pogoda pobiła wszelkie rekordy. Tak ciepło nie było od 239 lat

Tak gorącego lata nie było w Polsce od 239 lat, czyli początku pomiarów temperatur na terenie naszego kraju.

Na taki wynik wpływ miały fale upałów, które nawiedzały nas w czerwcu oraz upalna końcówka sierpnia.

Dotychczasowy rekord anomalii temperatur należał do lat 1807 i 2018. Ostatnie gorące dni i noce sierpnia, a także rekordowo upalny czerwiec podbiły jednak średnie wyniki pomiarów temperatur. W efekcie właśnie tegoroczne lato okazało się najcieplejsze w historii.

Autorem analizy jest Piotr Djaków, który prowadzi blog "Pogoda i klimat". Zestawił on anomalie temperatur dla trzech letnich miesięcy. Odczyty z polskich stacji porównał do średnich temperatur z okresu 1981-2010. Na tym tle najgorętszy był czerwiec. Wystąpiły wówczas dwie fale upałów, padł rekord gorąca w Polsce (38,2 stopni C odnotowała stacja Radzyń w województwie lubuskim).