Susza, pożary, 7 trąb powietrznych, teraz powódź. Ekspert wyjaśnia gwałtowne zmiany pogody

Przez wiosnę wiele tygodni suszy i fala pożarów lasów. Potem nadejście frontów z burzami i siedem trąb powietrznych jednego dnia. Teraz na południu Polski zaczyna się powódź. Kilka ostatnich tygodni dostarcza wyjątkowych atrakcji w pogodzie.

- Przejście od wielotygodniowej suszy do intensywnych opadów deszczu to efekt zaostrzania się zjawisk w pogodzie w wyniku zmian klimatycznych. Prognozuje się, że w Polsce będą występować dłuższe okresy susz na przemian z gwałtownymi, lokalnymi deszczami - uważa dr Aneta Afelt, hydrolog i ekspert meteorologii i klimatologii w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

- W tym roku również musimy liczyć się z występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych oraz generalnie przygotować się do ich wzrastającej obecności w pogodzie - dodaje.

Skąd anomalie pogodowe

Ekspertka tłumaczy, że Polska znajduje się w strefie oddziaływania dwóch rodzajów klimatów. Morskiego, który znad Atlantyku przynosi masy wilgotnego powietrza, zachmurzenie i opady. Z kolei wpływ klimatu kontynentalnego objawia się pogodą słoneczną i suchą podczas lata, a zimą odpowiada za nawiedzające kraj fale siarczystego mrozu. Taka zmienność zapewniała nam przez kilkadziesiąt lat zmianę pogody średnio co trzy dni.

Meteorolodzy obserwują też zakłócenia tzw. cyrkulacji atlantyckiej. Niże, które tworzyły się nad oceanem, zazwyczaj regularnie podążały w kierunku wschodnim, przynosząc opady od Wysp Brytyjskich, przez Niemcy, aż do Polski. W kwietniu tego roku strumień silnych prądów powietrznych sunący z zachodu na wschód, kilka razy był zakłócany. Dzielił się na odnogi, wysyłając chłód i opady do Hiszpanii. Z kolei do Polski wdarł się stepowy wiatr nazywany "suchowiej". Takie anomalie guru klimatologii Michael E. Mann (ten, który swego czasu pouczał prezydenta Andrzeja Dudę) wiąże z ociepleniem się Arktyki.