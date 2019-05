Pogoda szaleje. Axel nad Polską

Przez cały tydzień w kraju pogoda będzie mocno dynamiczna z przewagą chmur, przelotnych opadów deszczu i burz. Synoptycy ostrzegają przed ulewnymi deszczami i gradem. Będzie za to bardzo ciepło. Na termometrach nawet 26 stopni.

Prognoza pogody. Będzie bardzo ciepło (WXCharts)

Prognoza pogody na poniedziałek

Pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad pogranicza Niemiec z Czechami o nazwie Axel. Nad obszarem Polski zalegać będzie front atmosferyczny, który wraz ze wzrostem temperatury będzie się uaktywniał i w całym kraju przyniesie z sobą przelotne opady deszczu i burze - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Z kierunków południowych napływać będą ciepłe, wilgotne i chwiejne masy powietrza.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju na niebie przeważać będą mocno wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na przejaśnienia i słoneczne chwile będziemy mieli szansę w przerwach pomiędzy zjawiskami.

Przed południem jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie kraju (w Lubuskim, w Wielkopolsce, na Kujawach, w Pomorskim i Zachodniopomorskim) będzie jeszcze pogodnie i dość słonecznie, ale poranek może być miejscami mglisty, a około południa pogoda szybko się popsuje – pojawią się mocno wypiętrzone chmury kłębiaste Cumulonimbus, które przyniosą przelotne opady deszczu i burze.

Popołudniowe burze miejscami mogą być gwałtowne z intensywnym, chwilami ulewnym deszczem, lokalnymi opadami gradu oraz z porywistym wiatrem do 70 – 90 km/h. Mogą nawet przyjmować charakter lokalnych, krótkotrwałych nawałnic.

Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 24 do 26 st. C. Chłodniej od 20 do 22 st. C. będzie tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Prognoza pogody na wtorek

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil oraz od czasu do czasu przelotnie popada deszcz i występować będą burze.

Do południa pogodnie i dość słonecznie oraz bez opadów będzie tylko na zachodzie i południu kraju (od Zachodniopomorskiego przez Lubuskie po Dolny Śląsk oraz na Opolszczyźnie, Śląsku i zachodzie Małopolski), ale i tutaj po południu mocniej zachmurzy się i zacznie padać przelotny deszcz i pojawią się burze.

Uważajmy, bo w dalszym ciągu na północy i północnym wschodzie kraju (od Pomorskiego przez Warmię i Mazury po Podlasie) popołudniowe burze miejscami mogą być gwałtowne z intensywnym, chwilami ulewnym deszczem, opadami gradu oraz z porywistym wiatrem do 70 – 80 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 15 st. C na południowym wschodzie do 26 st. C na zachodzie i północnym zachodzie Polski.

Prognoza pogody na środę

Do południa na pogodne i dość słoneczne niebo będą mogli jeszcze liczyć mieszkańcy wschodniej Polski (Mazur, Podlasia, wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny), ale tutaj po południu pojawią się wypiętrzone chmury kłębiaste, które przyniosą przelotne opady deszczu i burze.

Na pozostałym obszarze kraju przez cały dzień zapowiada się zmienna aura. Na niebie przeważać będą chmury, które przynosić będą przelotne opady deszczu i lokalne burze.

Uważajmy, bo w dalszym ciągu burze lokalnie mogą być gwałtowne z intensywnym deszczem oraz z porywistym wiatrem do 70 km/h.

W ciągu dnia termometry wskażą od 15 st. C na zachodzie i na południu do 23 st. C na północy i północnym wschodzie kraju.

