Pogoda. Piątek z powrotem gwałtownych burz nad Polską

Piątkowe warunki pogodowe nad Polską kształtowane będą przez zatokę obniżonego ciśnienia oraz niż baryczny znad północnej części Niemiec z wędrującym frontem chłodnym. Do kraju napływa mocno rozgrzana i niestabilna masa powietrza z południowej części Europy, zaś w troposferze mamy do czynienia z bardzo silnym przepływem wiatru. W efekcie tych zmian temperatury nad Polską w godzinach popołudniowych mogą osiągać poziom nawet 30-32 stopni Celsjusza szczególnie w województwach południowych, centralnych i częściowo wschodnich. Na północy zdecydowanie chłodniej z temperaturami 18-22 stopnie Celsjusza.

Pogoda. Superkomórkowe burze nad Polską

Niestety w godzinach popołudniowych szykuje się nam gwałtowne załamanie pogody w wyniku szybkiego wypierania gorącego powietrza przez front. W efekcie tego nad Polską prognozuje się rozwój miejscami bardzo silnych burz, które będą w stanie wyrządzać dużo szkód w postaci połamanych drzew, zerwanych dachów i uszkodzeń wynikających z opadów dużego gradu. Warunki meteorologiczne panujące nad Polską zapewnią po południu rozwój burz typu superkomórkowego. Jest to najgroźniejszy typ burz i niestety ich liczebność nad obszarem kraju może być duża. Popołudniowe zjawiska będą w stanie przynosić ulewne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a przede wszystkim bardzo silny wiatr do 90 km/h oraz miejscami opady bardzo dużego gradu - średnica największych kul może osiągać aż 5 centymetrów. Z rozwojem burz superkomórkowych w tych warunkach wiązać będzie się podwyższone ryzyko rozwoju pojedynczego przypadku trąby powietrznej. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych nad Polską może dojść do połączenia się większości burz w większy układ, który stanowić będzie zagrożenie przede wszystkim silnym wiatrem - nawet do 100 km/h.