Pogoda. Ostrzeżenie z IMGW. Nadciągają wichury i pierwsze burze

Pogoda. Od czwartku czeka nas zmiana w aurze. - Pogoda będzie bardzo dynamiczna. Fronty atmosferyczne przyniosą silne porywy wiatru i opady śniegu, śniegu z deszczem, a na koniec samego deszczu. Na północy będzie to deszcz intensywny, bo tam może spaść do 10 mm deszczu - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpieczeństwo nieść będą porywy wiatru sięgające do 80 km/h, a w górach do 120 km/h. - Z jednej strony niebezpieczeństwo, a z drugiej strony ocieplenie, co będzie odczuwalne szczególnie w nocy, kiedy temperatury będą już dodatnie - opisywał pogodę w najbliższych dniach gość Patrycjusza Wyżgi. - W czwartek i piątek lokalnie mogą pojawić się wyładowania, czyli pierwsze wczesnowiosenne burze - ostrzegał synoptyk IMGW.

