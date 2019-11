Pogoda. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Może łamać drzewa i zrywać dachy

Piątkowy wieczór, sobota i niedziela upłyną nam pod znakiem przelotnych opadów i silnych podmuchów wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

O ile na całym obszarze nizinnym wiatr w porywach wzmagał będzie się do 50 - 65 km/h, to już pasie województw południowych (od Dolnego Śląska po Podkarpacie) porywy dochodzić będą do 75 km/h. "Jeszcze mocniej powieje w całym paśmie gór i na przedgórzu, bo tam wiatr może osiągać prędkość do 80-100 km/h, a że wiatr powieje z południa, więc w górach pojawi się Halny" - zaznacza Cumulus.