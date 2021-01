Pogoda. Olbrzymia różnica temperatur. Zmiana w prognozach

Pogoda. Za nami mroźna noc na wschodzie. Tam znów temperatura spadła poniżej -22 st. C. Jednak na zachodzie było wyraźnie cieplej; niemal 3 st. C na plusie. W ciągu dni różnice temperatur utrzymają się, ale nie będą już tak znaczne.

Nad ranem we wtorek najzimniej było na Podlasiu i Lubelszczyźnie - wynika z danych przekazanych w mediach społecznościowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stacji pomiarowej w Jabłonowie-Wypychach (woj. podlaskie) zanotowano -22,9 st. C, we Włodawie (woj. lubelskie) -21,7 st. C (woj. lubelskie), a w Tomaszowie Lubelskim -20,9 st. C.

Dużo słabszy mróz w nocy z poniedziałku na wtorek odnotowano w centrum, a nad ranem na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku słupki termometrów pokazały 1-2 st. C na plusie. Najmniej chodna noc była nad Zalewem Szczecińskim, gdzie IMGW zanotował 2,2 st. C o godz. 3.

"O godz. 6 najniższą temperaturę zanotowano na stacji synoptycznej w Białymstoku -21,8°C. Najcieplej było na stacji Legnica, gdzie termometry pokazały 2,6 st. C." - podał IMGW, podkreślając "podział na zimną wschodnią część kraju i ciepłą zachodnią".

We wtorek czeka nas zmiana. Mróz zelżeje, ale będzie padać śnieg, śnieg z deszczem i sam deszcz.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział Polskiemu Radiu, że w większości regionów temperatury we wtorek będą dodatnie.

- Widać zupełną zmianę temperatury - podkreślił Walijewski.

Mróz utrzyma się w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz we wschodnich powiatach województw lubelskiego i mazowieckiego. Im dalej na wschód, tym będzie chłodniej: do - 8 st. C.

IMGW Źródło: IMGW

Pogoda. Duża różnica temperatur. Od środy bez mrozu na wschodzie

W dzień różnica w temperaturach na wschodzie i zachodzie będzie już mniejsza, ale nadal wyraźna. W centrum Polski będzie ok. 1 st. C. a na zachodzie ok. 2-3 st. C.

Mimo odwilży na drogach w całej Polsce utrzymają się trudne warunki. Uważajmy również na chodnikach, bo w wielu regionach padać może śnieg lub deszcz, powodujący gołoledź.

IMGW ostrzega, że przed marznącymi opadami szczególnie w Polsce zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej.