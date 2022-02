Pogoda. Od czwartku szaleć będą niszczycielskie wichury

W piątek i w sobotę odrobinę chłodniej ze wskazaniami od 4-6 na północy i na wschodzie do 7-9 na zachodzie i na południu. Dopiero w niedzielę, kiedy drugi z agresywnych niżów dotrze nad kraje bałtyckie, to zmieni się cyrkulacja i z północnego-zachodu zacznie spływać do nas chłodniejsze powietrze, polarno-morskie. Zatem temperatura spadnie o kilka kresek i w niedziele odnotujemy od 1-3 na północnym wschodzie, do 5-7 na zachodzie i na południu. Jednak pamiętajmy o porywistym wietrze, który skutecznie będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną.