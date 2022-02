Nowa prognoza. Uderzą w nas silne wichury. Wiatr przekroczy 100 km/h. Idzie też rekord temperaturowy

Pogoda w Polsce. Temperaturowy rekord tygodniowy

Wędrówka niżu znad Skandynawii przez Bałtyk nad zachodnią Rosję sprawi, że z zachodu nadal napływać do nas będzie ciepłe powietrza znad środkowego Atlantyku. Stąd w drugiej połowie tygodnia notować będziemy od 5 st. C na północy do 10 st. C na południu.