Pogoda. Niespodzianka nad Bałtykiem? Ratownik WOPR: dla nas to dobra informacja

Choć na termometrach w całej niemal Polsce w najbliższych dniach zobaczymy wskazania ponad 30 st. C, to woda w Morzu Bałtyckim - po dość zimnej wiośnie - nagrzewa się powoli. - W okolicach Helu ma 17 st. C, a w Ustce i Kołobrzegu ok. 18 st. C - wylicza w rozmowie WP Beata Kowalska z gdyńskiego oddziału IMGW. - Chłodniejsze morze to dla ratowników mniej poważnych problemów - mówi nam Apoloniusz Kurylczyk z Zachodniopomorskiego WOPR.