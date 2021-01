Pogoda. Nawet 10 cm śniegu. Możliwe zawieje śnieżne

Pogoda na sobotę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura maksymalna od -3°C na krańcach wschodnich kraju, około -1°C w centrum, do 4°C na Śląsku i w Małopolsce.

Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr do 60 km/h, który na południu będzie okresami dość silny, na ogół z kierunków północnych i zachodnich. W Tatrach porywy wiatru osiągną do 110 km/h, w Sudetach do 90 km/h. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.