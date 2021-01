Pogoda. Zima zostanie w Polsce na dłużej? Prognoza długoterminowa na luty

Pogoda. Zdaniem synoptyków IMGW zima nie odejdzie z Polski i w następnych tygodniach możemy jeszcze spodziewać się opadów śniegu. Czy temperatura minimalna w lutym zbliży się nawet do -30 st. C? Eksperci nie mają pewności, choć wcale tego nie wykluczają.

"Wiele wskazuje na to, że zima nie może się zdecydować, czy chce u nas zostać na dłużej, i najprawdopodobniej będzie okresami zaglądać, przynosząc chłód i być może opady śniegu" - czytamy w długoterminowej prognozie pogody IMGW na luty.

W swoich przewidywaniach na zbliżający się miesiąc synoptycy wyraźnie podkreślili, że prognozowane warunki meteorologiczne nie są pewne i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Eksperci korzystali z dwóch różniących się od siebie modeli.

Pogoda. Początek lutego będzie mroźny

Z modelu TWS wynika, że w pierwszych dziesięciu dniach lutego najchłodniej będzie na południu Polski, gdzie przewiduje się od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich. Na południowym wschodzie oraz na wschodzie i północnym wschodzie kraju termometry pokażą od -12°C do 1°C. Zimno będzie też na Suwalszczyźnie (od -13°C do 0°C). W Polsce centralnej mieszkańcy mogą liczyć na temperaturę od-10 do 2 st. C.

Z kolei na zachodzie będzie od -7°C do 3°C. Na początku lutego na zdecydowanej większości obszarów kraju maksymalna temperatura wyniesie od -2°C do 10°C.

Jeszcze większy mróz nadejdzie do Polski od 10 lutego. Fani chłodu i niskich temperatur doświadczą ich przede wszystkim na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, gdzie prognozuje się od -18 do -5 st. C. Na wschodzie i w części północno-wschodniej temperatura minimalna również wyniesie -18 st. C. Maksymalna natomiast będzie oscylować wokół 0 stopni C.

Na północy, a także południu Polski przewiduje się od -15 do 0 st. C. Na takie wartości liczyć mogą osoby mieszkające np. w Gdańsku, Olsztynie czy w Zakopanem i Muszynie. W pozostałej części kraju przeważnie od -13°C do lokalnie 2°C.

Pogoda. Końcówka lutego przyniesie ocieplenie?

Prognoza pogody IMGW przygotowana według modelu TWS zakłada, że w dniach od 21 do 28 lutego minimalna temperatura wyniesie -18°C (woj. podkarpackie).- 14°C przewiduje się natomiast na Suwalszczyźnie. Na znaczącym obszarze kraju urządzenia do mierzenia temperatury wskażą od -8°C do 1°C.

Najcieplej może być na wybrzeżu (0°C do 11°C). Wartości na pozostałym obszarze Polski wskażą od -3°C do 6°C.

Odmienne przewidywania pokazuje drugi model zastosowany przez IMGW - WRF-CFS. Wynika z niego, że w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego spodziewać możemy się znacznego ochłodzenia. "Przy czym przewidywane wartości temperatury powietrza są wyraźnie niższe od prognozowanych przez model IMGW-TWS. Okres od 03 do 06.02 przewidywany jest jako najchłodniejszy w pierwszej dekadzie lutego" - piszą synoptycy.

Po 18 dniu lutego w górach i na północy kraju odczujemy nawet 20 st. C. Jeszcze zimniej będzie w rejonie Białegostoku, gdzie temperatura spadnie do -28 st. C.

Źródło: IMGW