Pogoda. Nawałnice na Pomorzu. Grad, zerwane dachy, brak prądu, powalone drzewa

W czwartek po południu przeszły nawałnice na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w woj. łódzkim. Najgroźniej było w Mikołajkach Pomorskich. Tam połamane drzewa blokowały lokalne drogi. Warszawa szykuje się na burze, które mają dotrzeć około 20.00.

Front burzowy na Pomorzu przechodzi od wczesnych godzin popołudniowych. Efektem są pozrywane linie energetyczne, powalone drzewa i gałęzie. Pada ulewny deszcz i grad, wieje porywisty wiatr. Siła żywiołu jest niszczycielska. A to dopiero początek - jeszcze gorzej może być po południu i nocą w centrum.

Warszawa czeka

Front burzowyy zbliża się do Warszawy - podaje Info Meteo na Facebooku. "Obecnie najsilniejsze burze przemieszczają się około 50-60 km na zachód i północny zachód od stolicy, m.in. w okolicach Sochaczewa. Pokrywa się to z obszarem objętym trzecim stopniem ostrzeżenia. Granica zachmurzenia związanego z tymi burzami widoczna nad zachodnimi dzielnicami Warszawy. Ze względu na kierunek przemieszczania się burz mamy doczynienia że zjawiskiem training storms, co może stwarzać zagrożenie lokalnych zalan" - czytamy.