Pogoda. RCB ostrzega przed gradem i burzami. "Zostań w domu"

Burze, grad i silny wiatr są spodziewane po południu i w nocy w większej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców aż 12 województw przed gwałtownym załamaniem pogody. "Jeśli możesz, zostań w domu" - brzmi fragment alertu.

Do mieszkańców 12 województw spływają esemesy od RCB. To ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami, które pojawią się po południu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega - bardzo silny wiatr i burze z gradem mogą wystąpić we wschodnich powiatach województwa pomorskiego i wielkopolskiego oraz w północnej części Małopolski i Podkarpacia. Województwa świętokrzyskie, śląskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurksie i podlaskie są w całości objęte alertem.

Pogoda. Upały, burze i grad

W SMS-ach wysłanych do mieszkańców, RCB ostrzega, by w czasie burzy nie chować się pod drzewami. To w nie najczęściej uderzają pioruny. Niewiele lepiej jest na otwartej przestrzeni - tam człowiek - jako najwyższemu punktowi, również grozi niebezpieczeństwo. Krzywdę może wyrządzić grad i przedmioty porwane przez wiatr.