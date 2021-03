Pogoda nam nie odpuści. "Nie zmieniajcie jeszcze opon zimowych"

Choć pogoda w ostatnich tygodniach uległa dużej zmianie, to wciąż zima nie chce odejść z Polski na dobre. Czy zamiast wiosny w najbliższych dniach czekają nas opady śniegu? - Ten śnieg będzie tak naprawdę obserwowany w całym kraju, może go spaść do 3 cm - powiedział w programie WP "Newsroom" synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Ekspert dodał, że białego puchu spodziewać można się też na północy kraju, gdzie pokrywa śnieżna powiększy się o 5 cm. Najwięcej śniegu spadnie natomiast w górach - tam będzie to nawet ponad 20 cm. - Jeszcze będzie zimowa aura - podkreślił. Zdaniem Walijewskiego po weekendzie czekają nas roztopy, które szczególnie w rejonach południowych mogą powodować wezbrania.

