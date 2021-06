Pogoda. Najbardziej niebezpieczny dzień roku. Synoptyk ostrzega: aż się gotuje

Burze i ulewy z początku tygodnia były tylko zapowiedzią tego, co czeka nas w czwartek, ale i w piątek rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami w wielu regionach Polski. Przed południem front z ulewami dotarł do Warszawy, ale synoptycy alarmują, że to nie koniec: groźnie będzie też w nocy.