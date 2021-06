Tragedia w Nowej Białej. Ostry list do rządu. "Gdzie jest sztab kryzysowy?"

Jak się jednak okazuje, to za mało, a rąk do pracy wciąż brakuje, co podkreślił jeden z mieszańców Nowej Białej w ostrym liście do premiera i polskiego rządu. "Piszę do Was z Centrum Nowej Białej z pokładu TIR-a pełnego wody. Woda jest pyszna i zimna, a w te upały po 30 stopni wchodzi idealnie dzięki temu, że stoi w samochodzie chłodni. Tutaj jednak ta sielanka niestety się kończy"- czytamy w liście Macieja Spectra.